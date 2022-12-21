Обнаружены артефакты паломников в гробнице повитухи Иисуса

Управление древностей, Еврейский национальный фонд и Министерство по делам Иерусалима и наследия Израиля представили артефакты паломников из гробницы Саломеи — места, где, по мнению христианских паломников, была захоронена повитуха Христа. Об этом сообщает новостное агентство Agence France-Presse.

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«Мы нашли сотни керамических осколков и немало целых лампад, датируемых VIII-IX веками. Возможно, они служили для освещения пещеры. Однако нельзя исключать, что они имели культовое значение, как свечи в христианских храмах или на могилах праведников», — заявили ученые.

Гробница была обнаружена расхитителями могил на территории современного национального парка Лахиш к западу от Иерусалима в 1980-х годах. После этого во время раскопок археологи обнаружили древнюю погребальную камеру, относящуюся к римскому периоду. По словам ученых, к этой гробнице часто ходили христианские паломники. Найденная на стенах гробницы надпись гласила, что постройка была посвящена Саломее. Согласно христианским апокрифам, Саломеей звали повитуху, присутствовавшую при рождении Иисуса и подтвердившей непорочность Девы Марии после родов.

Однако ученые считают, что на самом деле гробница была построена для члена богатой семьи, а не повитухи. Вероятно, паломники из-за таблички с именем Саломеи ошибочно приняли обычное захоронение за священное.

«Личность Саломеи остается покрытой тайной. По сути, речь идет о распространенной в V веке практике, когда византийцы превращали еврейские объекты в христианские святыни. Возможно, место было признано гробницей Саломеи после того, как здесь обнаружили не сохранившийся до наших дней саркофаг с ее именем», — отмечают археологи.