В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
40 минут назад

Археологи обнаружили артефакты паломников в гробнице повитухи Иисуса Саломеи

Газета.Ru

Управление древностей, Еврейский национальный фонд и Министерство по делам Иерусалима и наследия Израиля представили артефакты паломников из гробницы Саломеи — места, где, по мнению христианских паломников, была захоронена повитуха Христа. Об этом сообщает новостное агентство Agence France-Presse.

Обнаружены артефакты паломников в гробнице повитухи Иисуса
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Мы нашли сотни керамических осколков и немало целых лампад, датируемых VIII-IX веками. Возможно, они служили для освещения пещеры. Однако нельзя исключать, что они имели культовое значение, как свечи в христианских храмах или на могилах праведников», — заявили ученые.

Гробница была обнаружена расхитителями могил на территории современного национального парка Лахиш к западу от Иерусалима в 1980-х годах. После этого во время раскопок археологи обнаружили древнюю погребальную камеру, относящуюся к римскому периоду. По словам ученых, к этой гробнице часто ходили христианские паломники. Найденная на стенах гробницы надпись гласила, что постройка была посвящена Саломее. Согласно христианским апокрифам, Саломеей звали повитуху, присутствовавшую при рождении Иисуса и подтвердившей непорочность Девы Марии после родов.

Однако ученые считают, что на самом деле гробница была построена для члена богатой семьи, а не повитухи. Вероятно, паломники из-за таблички с именем Саломеи ошибочно приняли обычное захоронение за священное.

«Личность Саломеи остается покрытой тайной. По сути, речь идет о распространенной в V веке практике, когда византийцы превращали еврейские объекты в христианские святыни. Возможно, место было признано гробницей Саломеи после того, как здесь обнаружили не сохранившийся до наших дней саркофаг с ее именем», — отмечают археологи.

После завершения работ археологический памятник будет открыт для посещения, став одним из объектов «Дороги царей Иудеи», на которой расположено множество объектов, связанных с Писанием.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители