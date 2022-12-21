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1 час назад

Пик метеорного потока Урсиды начнется перед зимним солнцестоянием

Москва24

В ночь с 21 на 22 декабря, перед зимним солнцестоянием, начнется пик метеорного потока Урсиды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Пик метеорного потока Урсиды начнется перед зимним солнцестоянием
Фото: M24.ru M24.ru

Она объяснила, что 22 декабря произойдет смена сезонов, после чего в северном полушарии наступит астрономическая зима. Однако все, что можно будет заметить днем при ясной погоде, – солнце над горизонтом займет очень низкое положение, поднявшись всего на 11 градусов.

Фаина Рублева, научный директор Московского планетария

Более зрелищное событие произойдет в самую длинную ночь этого года с 21 на 22 декабря. Начнется пик метеорного потока Урсиды, можно будет увидеть, как вспышки вылетают из созвездия Малая Медведица.

Рублева предупредила, что явление будет хорошо видно, но только при ясной и безоблачной погоде. При этом лучше уехать подальше от Москвы или любого крупного города и его освещения, из-за которого не видно звездного неба.

Зрителям придется набраться терпения, так как у звездопада небольшая активность – около десяти метеоров в час.

"Можно долго высматривать, потом вдруг пролетит искра, и снова придется ждать следующей. Но это очень интересно", – сказала Рублева.

Ранее астролог, астропсихолог Тиана Атлас рассказала, что до середины января 2023 года мы проживаем явление ретроградности Марса. Поэтому на любовном фронте в этот период может возникнуть ощущение некоторого застоя, предупредила эксперт.

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