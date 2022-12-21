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42 минуты назад

Массовое увлечение аватарками от нейросетей пошло на спад

Sostav.ruиещё 1

Массовое увлечение нейросетями оказалось временным: уже в декабре трафик в сервисе Lensa стал снижаться, хотя в конце ноября вырос в 20 раз по сравнению с началом месяца. Пользователи стали генерировать портреты по своим фото в разных стилях — тренд запустился 21 ноября, трафик рос с каждым днём в полтора-два раза, подсчитали в «МегаФоне». Результаты исследования имеются в распоряжении Sostav.

Массовое увлечение аватарками от нейросетей пошло на спад
Фото: UnsplashUnsplash

Новая версия фоторедактора Lensa получила возможность создавать по реальным фото арты в разных техниках. Пользователи публиковали свои результаты и активно меняли свои фото в соцсетях на аватарки от нейросети.

Уже с 1 декабря трафик сервиса начал снижаться в среднем на 20% в день, хотя до сих пор остаётся вдвое выше, чем до обновления приложения. Часть аудитории продолжает пользоваться Lensa.

Тренд повлёк рост и в других сервисах по созданию графического контента. Трафик и число пользователей Go Art и Fotor в ноябре оказался рекордным с начала года, увеличившись на 80 90% по сравнению со среднемесячными показателями января-октября.

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