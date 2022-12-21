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1 час назад

Во ВКонтакте появилась функция Telegram пятилетней давности

Ferra.ru

В последние несколько лет появилось отдельное развлечение — наблюдать за тем, как WhatsApp перенимает те или иные функции у Telegram. Но порой в эту цепочку врывается и ВКонтакте, также забирая часть функционала у мессенджера Павла Дурова.

Во ВКонтакте появилась функция Telegram пятилетней давности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сегодня случилось именно это — крупнейшая соцсеть России анонсировала появление видеоособщений. Теперь пользователи могут увидеть в поле ввода сообщения новый значок. Нажав на него, открывается интерфейс записи видеоколобка.

При этом, в отличие от Telegram, пользователь сначала должен подтвердить начало записи. Но на этом различия не заканчиваются. Во ВКонтакте видеосообщения могут размещаться в разных формах: не только в кругляшке, но также в сердечке или ёлочке.

Воспользоваться новой возможностью можно в мобильных приложениях ВКонтакте и «VK Мессенджера». Посмотреть же полученные записи можно и в веб-версии сервиса.

Напомним, что в Telegram данная функция появилась ещё в мае 2017 года.

Наука и техника,Павел Дуров,
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