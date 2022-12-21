В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Техноблогеры призвали россиян не покупать AirPods 3 на Новый год

Газета.Ru

Беспроводные наушники AirPods 3 не надо покупать в подарок на Новый 2023 год, так как аксессуар продолжит дешеветь в ближайшие месяцы. Об этом сообщили техноблогеры на портале «Палач».

Россиян призвали не покупать AirPods 3 на Новый год
Фото: AppleApple

«AirPods 3 можно брать в будущем 2023 году — сейчас они стоят минимум 13 тыс. рублей, но мы не сомневаемся, что они подешевеют», — отметили авторы.

По их словам, компания из Купертино редко обновляет линейку беспроводных наушников, но при этом устройства подходят на много лет использования.

«Главное преимущество AirPods 3 — живут до 30 часов с учетом кейса, а на одном заряде они играют без остановки до 6 часов», — отметили блогеры.

В статье также указан и основной недостаток гарнитуры — отсутствие активного шумоподавления.

Техноблогеры с портала заключили, что если владельцу смартфона необходимо шумоподавление или форм-фактор затычек, то стоит обратить внимание на Pro-линейку беспроводных наушников от Apple.

Ранее россиянам посоветовали не покупать в подарок смартфон iPhone 14 тем, у кого уже имеется iPhone 12 или iPhone 13 из-за незначительной разницы между моделями разных лет.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители