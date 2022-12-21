Россиян призвали не покупать AirPods 3 на Новый год

Беспроводные наушники AirPods 3 не надо покупать в подарок на Новый 2023 год, так как аксессуар продолжит дешеветь в ближайшие месяцы. Об этом сообщили техноблогеры на портале «Палач».

Фото: Apple Apple

«AirPods 3 можно брать в будущем 2023 году — сейчас они стоят минимум 13 тыс. рублей, но мы не сомневаемся, что они подешевеют», — отметили авторы.

По их словам, компания из Купертино редко обновляет линейку беспроводных наушников, но при этом устройства подходят на много лет использования.

«Главное преимущество AirPods 3 — живут до 30 часов с учетом кейса, а на одном заряде они играют без остановки до 6 часов», — отметили блогеры.

В статье также указан и основной недостаток гарнитуры — отсутствие активного шумоподавления.

Техноблогеры с портала заключили, что если владельцу смартфона необходимо шумоподавление или форм-фактор затычек, то стоит обратить внимание на Pro-линейку беспроводных наушников от Apple.