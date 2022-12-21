Huawei начала международные продажи наушников Freebuds 5i

Недавно в Китае вышли наушники Freebuds 5i от компании Huawei, теперь новинка поступила на международный рынок. В Китае модель стоит 75 долларов США, европейским покупателям придется заплатить 100 евро.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Новинка значительно доработана по сравнению с предшественником, FreeBuds 4i, предлагая увеличенное время автономной работы, сниженную массу, улучшенный звук и систему активного шумоподавления (до 42 дБ).

Масса новых наушников была снижена на 18%, объем аккумулятора составляет 410 мАч, кейс весит 34 грамма, один наушник 4,6 грамма. Вместе с зарядом от кейса, наушники могут проработать до 28 часов.