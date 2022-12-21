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1 час назад

В приложении YouTube изменили видеоплеер

Газета.Ru

Видеохостинг YouTube изменил дизайн видеоплеера при просмотре роликов в мобильных приложениях на iOS и Android. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В приложении YouTube изменили видеоплеер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь при просмотре видео с включенной темной темой красная полоска воспроизведения стала серого цвета. Также теперь зрителям не показывается, какая часть ролика загружена.

Тестирование новой системы просмотра доступно для некоторого процента смартфонов на Android и iOS. При взаимодействии с ползунком или нажатии на элементы управления (пауза, следующий ролик) полоска «превращается» из серой в красную. Также красной полоска остается при использовании светлой темы.

За пределами видеоплеера красный цвет по-прежнему используется в основной ленте и других разделах видеохостинга. Таким образом, компания определенно не намерена отказываться от красного цвета в своих логотипах и дизайне в целом, а лишь решила сделать просмотр видео более удобным.

Ранее сообщалось, что компания Google обновила правила модерации комментариев на YouTube, из-за чего теперь платформа будет наказывать авторов оскорбительных сообщений.

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