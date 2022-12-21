Apple закроет приложение с прогнозом погоды

Приложение Dark Sky, которое компания Apple приобрела в 2020 году, будет официально закрыто менее чем через две недели. На фоне этого Apple опубликовала документ, в котором подробно описаны причины, по которым пользователи Dark Sky должны перейти на стандартное приложение с прогнозом погоды Weather на iPhone, iPad и Mac.

Фото: Apple Apple

Apple отмечает, что многие функции Dark Sky "были интегрированы в Apple Weather". Компания утверждает, что это включает такие функции, как гиперлокальные прогнозы для вашего текущего местоположения, включая осадки на следующий час, почасовые прогнозы на ближайшие 10 дней, уведомления и не только.

Однако, несмотря на утверждения Apple, некоторые пользователи не уверены, что Apple Weather является подходящей заменой Dark Sky. На форумах Reddit некоторые пользователи Dark Sky говорят, что Apple Weather все еще отстает от Dark Sky в плане данных, уведомлений и многого другого.