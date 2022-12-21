В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
28 минут назад

Невышедший смартфон OnePlus 11 установил рекорд производительности в Antutu

Газета.Ru

В базе бенчмарка Antutu появился еще не анонсированный смартфон OnePlus 11, сообщает портал GSMArena. Гаджет сразу поставил рекорд по производительности, набрав 1,341 млн баллов.

Китайский смартфон побил рекорд производительности в Antutu
Фото: Газета.руГазета.ру

Согласно появившимся в базе данным, OnePlus 11 с кодовым названием PBH110 получил флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища нового типа UFS 4.0. Новинка работает под управлением Android 13 и оснащена экраном с частотой 120 Гц. По слухам, диагональ дисплея составит 6,7 дюйма с разрешением QHD+.

В середине декабря OnePlus опубликовала тизер смартфона, на котором подтвердила наличие тройной камеры, разработанной совместно с компанией Hasselblad, и фирменного переключателя режимов Alert Slider.

Компания уже анонсировала дату международной презентации OnePlus 11, которая состоится 7 февраля 2023 года в Индии. Предполагается, что незадолго до этого новинку также представят в Китае, однако сроки пока не называются.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители