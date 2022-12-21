Китайский смартфон побил рекорд производительности в Antutu

В базе бенчмарка Antutu появился еще не анонсированный смартфон OnePlus 11, сообщает портал GSMArena. Гаджет сразу поставил рекорд по производительности, набрав 1,341 млн баллов.

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Согласно появившимся в базе данным, OnePlus 11 с кодовым названием PBH110 получил флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища нового типа UFS 4.0. Новинка работает под управлением Android 13 и оснащена экраном с частотой 120 Гц. По слухам, диагональ дисплея составит 6,7 дюйма с разрешением QHD+.

В середине декабря OnePlus опубликовала тизер смартфона, на котором подтвердила наличие тройной камеры, разработанной совместно с компанией Hasselblad, и фирменного переключателя режимов Alert Slider.