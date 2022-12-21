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32 минуты назад

Россия и Китай изучат Луну

Lenta.ruиещё 2

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Россия и Китай изучат Луну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами — это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — сказал он.

В апреле посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская сторона готова содействовать реализации совместных с Китаем проектов в аэрокосмической сфере и вносить вклад для продвижения проектов изучения космоса.

В феврале президент России Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства «Синьхуа» писал, что Россия видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса.

Меморандум о создании лунной станции подписали бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь в марте 2021 года.

Наука и техника,Андрей Денисов,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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