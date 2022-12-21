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53 минуты назад

Замолк навсегда: марсианский зонд InSight не вышел на связь

Никита Бородкин

В минувшее воскресенье провалилась попытка связи с исследовательской посадочной платформой InSight, которая проработала на Марсе более четырех лет. Как сообщает Naked Science, превысивший свой срок службы аппарат не ответил и, скорее всего, замолк уже навсегда.

Замолк навсегда: марсианский зонд InSight не вышел на связь
Фото: NASANASA

Как отметили в NASA, последний раз с аппаратом удавалось связаться 15 декабря. Выработка энергии его солнечными панелями постепенно снижалась и сейчас, предположительно, у него не хватает электричества для передачи данных на Землю.

Такой исход прогнозировался с самого старта миссии, однако для NASA это все равно стало неожиданностью. Конкретная причина недостатка электроэнергии пока неизвестна. Предположительно, панели InSight окончательно засыпало марсианской пылью и они перестали дозаряжать износившиеся батареи до необходимого уровня.

Отметим, что на момент посадки аппарат был наиболее энерговооруженных среди всех, что побывали на Марсе — выработка двух его солнечных панелей сперва достигала 4,6 киловатт-часов в один марсианский солнечный день. Например, РИТЭГ ровера Curiosity за сутки вырабатывает 2,8 киловатт-часа.

И хоть основная научная миссия InSight закончилась еще два года назад, расширенная номинально продолжалась до сих пор. Команде NASA до последнего удавалось почти не ограничивать функционал аппарата. Так, к декабрю 2022 года у зонда все еще работали два из трех главных научных инструментов — сейсмометр и погодная станция.

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