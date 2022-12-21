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14 минут назад

Линейке Google Pixel 8 предсказали прорыв по части фотовозможностей

Ferra.ru

Актуальная линейка флагманов Google Pixel 7 вышла в октябре 2022 года. Устройства получились интересными, но с точки зрения фотовозможностей каких-то радикальных отличий от прошлогодних Pixel 6 в них нет.

Линейке Pixel 8 предсказали прорыв по части фотовозможностей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Самым крупным прорывом в свежих устройствах оказался процессор — Tensor G2. Правда, он всё ещё уступает по мощности решениям конкурентов, в том числе Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

Судя по всему, флагман 2023 года вновь сделает акцент на камерах и снимках. По данным известного Google-инсайдера Кубы Войцеховского, линейка Pixel 8 получит поддержку функции «ступенчатый HDR».

Отличительной особенностью новой возможности является то, что она полагается не только на софт смартфона, но также и на специальные возможности сенсора камеры. «Ступенчатый HDR» — это достаточно свежее дополнение к сенсорам камер, добавленное на аппаратном уровне.

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