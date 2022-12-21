В «Роскосмосе» заявили об отсутствии опасений за жизнь экипажа на МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что у госкорпорации нет опасений за жизнь экипажа на Международной космической станции (МКС) на фоне ситуации с повышением температуры на космическом корабле «Союз МС-22».
«Температура стабилизировалась, не превышает +30 °С в последнее время... У нас сегодня нет опасений за, в первую очередь, жизнь экипажа, они находятся на МКС. Стабилизация температуры сделана за счёт того, что мы из российского сегмента протянули туда воздуховоды и вентиляторами поддерживаем температуру», — цитирует его ТАСС.
15 декабря российские космонавты официально сообщили об утечке из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» из-за повреждения обшивки корабля, в результате чего на борту происходит нагревание воздуха.
Позже специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека.