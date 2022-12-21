В «Роскосмосе» заявили об отсутствии опасений за жизнь экипажа на МКС

«Температура стабилизировалась, не превышает +30 °С в последнее время... У нас сегодня нет опасений за, в первую очередь, жизнь экипажа, они находятся на МКС. Стабилизация температуры сделана за счёт того, что мы из российского сегмента протянули туда воздуховоды и вентиляторами поддерживаем температуру», — цитирует его ТАСС.