В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
53 минуты назад

В «Роскосмосе» заявили об отсутствии опасений за жизнь экипажа на МКС

RT на русскомиещё 3

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что у госкорпорации нет опасений за жизнь экипажа на Международной космической станции (МКС) на фоне ситуации с повышением температуры на космическом корабле «Союз МС-22».

В Роскосмосе заявили об отсутствии опасений за жизнь экипажа на МКС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Температура стабилизировалась, не превышает +30 °С в последнее время... У нас сегодня нет опасений за, в первую очередь, жизнь экипажа, они находятся на МКС. Стабилизация температуры сделана за счёт того, что мы из российского сегмента протянули туда воздуховоды и вентиляторами поддерживаем температуру», — цитирует его ТАСС.

15 декабря российские космонавты официально сообщили об утечке из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» из-за повреждения обшивки корабля, в результате чего на борту происходит нагревание воздуха.

Позже специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители