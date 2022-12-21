Virgin Orbit получила лицензии на запуск первого британского спутника

Британская компания Virgin Orbit получила лицензии на запуск первого в истории Великобритании орбитального спутника. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении Управления гражданской авиации Соединенного Королевства (Civil Aviation Authority, CAА).

По этим данным, компания выполнила все установленные законом требования по общественной безопасности и защите окружающей среды, а также все международные обязательства за 15 месяцев. Кроме того, Virgin Orbit получила право на контроль дальности полета, позволяющее отслеживать запуск ракеты и рассылать уведомления, чтобы люди не приближались к опасным зонам.

"Планируемый запуск спутника укрепит наши позиции как одной из ведущих космических держав, а также стимулирует развитие отрасли и приток инновационных технологий в космический сектор", - заявил министр транспорта Соединенного Королевства Марк Харпер.