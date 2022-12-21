Лучший смартфон для игр среди моделей среднего класса

Если вы любите проводить время за играми, то, возможно, вам стоит присмотреться к OnePlus Ace Racing Edition. Это аппарат средней ценовой категории, но он обладает всеми нужными параметрами для игр.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала «Польза NET» объяснил, почему OnePlus Ace Racing Edition является лучшим на сегодняшний день смартфоном для игр среднего класса. В отличие от аналогов за те же деньги Ace Racing Edition показывает удивительно стабильную работу.

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В комплекте с OnePlus Ace Racing Edition идут блок питания в 67 Вт, ключ для открытия лотка для SIM-карт, кабель USB-C, документация, чехол, плёнка (сразу наклеена на экран).

Звучание здесь - стерео, есть также поддержка технологии Real Sound и разъём для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Дисплей у Ace Racing Edition имеет IPS-матрицу, диагональ 6,59 дюйма, разрешение FHD+. Максимальная яркость - 600 нит, и этого всё-таки не хватает в солнечный день. Максимальная частота обновления у смартфона составляет 120 Гц, тач - 240 Гц.

Установлен на OnePlus Ace Racing Edition процессор MediаTek Dimensity 8100 Max. Работает смартфон на Android 12, есть у него и поддержка русского языка. Оперативной памяти может быть в зависимости от комплектации 8 ГБ или 12 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ. При этом расширить память нельзя, но присутствует модуль NFC.

Объём аккумулятора у этой модели OnePlus равняется 5000 мА*ч. В тесте PC Mark с частотой обновления в 60 Гц и на максимальной яркости смартфон выдал результат 9 часов 44 минуты. При этом осталось ещё 20 процентов заряда. Заряжается устройство до 100 % за 45 минут в среднем.

За 30 минут просмотра видео на YouTube потратилось 9 % заряда, за 1 час игры в Genshin Impact на средних настройках - 19 %.

Основной блок камер состоит из трёх модулей. Это основной в 64 МП, сверхширокоугольный в 8 МП, макро в 2 МП. Видео записывать можно максимум в 4К 30 к/с. Но стабилизация работает лишь в 1080p 60 к/с. Фронтальная камера имеет 16 МП и может снимать видео максимум в Full HD 30 к/с. Примеры фотографий - ниже.

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