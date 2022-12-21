В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
35 минут назад

Asus выпустит геймпад со встроенным экраном и RGB-подсветкой

Газета.Ru

Геймерский бренд Asus ROG опубликовал тизер нового геймпада со встроенным дисплеем.

Asus выпустит геймпад со встроенным экраном и RGB-подсветкой
Фото: ROGROG

На официальном тизере можно заметить, что контроллер вместе с небольшим экраном также получил RGB-подсветку на корпусе. На данный момент нет никакой информации о том, для чего в аксессуаре установлен экран и какой функционал он добавляет.

Предполагается, что на дисплее будет отображаться уровень заряда аккумулятора геймпада и, возможно, выбранный профиль настроек и другая информация, касающаяся контроллера.

Дата выхода и полноценной презентации нового геймпада Asus не раскрываются.

В модельном ряду компании уже имеются устройства с небольшими экранами — например, на задней панели смартфонов Asus ROG 6 установлен 2-дюймовый дисплей, позволяющий устанавливать обои и отображать уведомления и статус гаджета.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что портативную консоль OnexPlayer 2 на Windows с отсоединяемым геймпадом и процессором AMD Ryzen 7 оценили в 57 тыс. руб.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители