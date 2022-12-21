Российские ученые обнаружили в Арктике древнюю неизвестную пиявку

Российские ученые из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили в Арктической зоне древнюю пиявку, ранее неизвестную науке. Об этом рассказал RT директор Центра имени академика Лаверова, член-корреспондент РАН Иван Болотов.

Фото: Unsplash Unsplash

«Мы не смогли ее отнести ни к одному из известных родов ни по морфологии, ни по генетике. Это реликтовая, очень древняя и редкая пиявка. Удивительно, что она не была встречена никем из предшествующих ученых», — сообщил он, комментируя результаты работы, опубликованные в журнале Scientific Reports.

Пиявка гипербореомизон полярный была обнаружена на острове Колгуев и плато Путорана. По словам ученых, она достигает двух сантиметров в длину, имеет темно-коричневый окрас и бугорки на коже. Образ жизни этих пиявок до сих пор остается загадкой, но специалисты предполагают, что они имеют арктоальпийский ареал и могут встречаться в высокогорьях Азии. По мнению исследователей, этот вид необходимо внести в Красную книгу.

Открытие было сделано в рамках десятилетнего исследования, в ходе которого обнаружили и другие ранее неизвестные виды пиявок в Арктической зоне. Ученые проанализировали образцы, собранные на территории Кольского полуострова, полуострова Канин, острова Колгуев, Малоземельской тундры, Большеземельской тундры, Полярного Урала, Ямала, плато Путорана, Колымского нагорья, Таймыра и Чукотки. Оказалось, что в Арктике обитает 14 видов и пять родов плоских пиявок — при этом пять видов и один род ученым ранее не встречались. До этого специалисты считали, что в основном пиявки обитают в более южных широтах.