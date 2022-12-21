В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Российские ученые обнаружили в Арктике древнюю неизвестную пиявку

Lenta.ruиещё 3

Российские ученые из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили в Арктической зоне древнюю пиявку, ранее неизвестную науке. Об этом рассказал RT директор Центра имени академика Лаверова, член-корреспондент РАН Иван Болотов.

Российские ученые обнаружили в Арктике древнюю неизвестную пиявку
Фото: UnsplashUnsplash

«Мы не смогли ее отнести ни к одному из известных родов ни по морфологии, ни по генетике. Это реликтовая, очень древняя и редкая пиявка. Удивительно, что она не была встречена никем из предшествующих ученых», — сообщил он, комментируя результаты работы, опубликованные в журнале Scientific Reports.

Пиявка гипербореомизон полярный была обнаружена на острове Колгуев и плато Путорана. По словам ученых, она достигает двух сантиметров в длину, имеет темно-коричневый окрас и бугорки на коже. Образ жизни этих пиявок до сих пор остается загадкой, но специалисты предполагают, что они имеют арктоальпийский ареал и могут встречаться в высокогорьях Азии. По мнению исследователей, этот вид необходимо внести в Красную книгу.

Открытие было сделано в рамках десятилетнего исследования, в ходе которого обнаружили и другие ранее неизвестные виды пиявок в Арктической зоне. Ученые проанализировали образцы, собранные на территории Кольского полуострова, полуострова Канин, острова Колгуев, Малоземельской тундры, Большеземельской тундры, Полярного Урала, Ямала, плато Путорана, Колымского нагорья, Таймыра и Чукотки. Оказалось, что в Арктике обитает 14 видов и пять родов плоских пиявок — при этом пять видов и один род ученым ранее не встречались. До этого специалисты считали, что в основном пиявки обитают в более южных широтах.

Ранее сообщалось, что на территории национального парка «Русская Арктика» удалось сфотографировать аборигенных новоземельских оленей. До этого удавалось получить лишь косвенные признаки присутствия новоземельского оленя на этой территории.

Наука и техника,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители