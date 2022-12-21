Журнал Science отозвал статью о происхождении омикрон-штамма

1 декабря международная команда ученых сообщила, что омикрон-штамм коронавируса появился в Африке. Результаты исследования они опубликовали в научном журнале Science. Однако теперь издание отзывает данную статью, так как новые результаты ее опровергают.

В статье «Gradual emergence followed by exponential spread of the SARS-CoV-2 Omicron variant in Africa» ученые пришли к выводу, что омикрон-штамм коронавируса появился в Западной Африке за несколько месяцев до того, как его впервые обнаружили медики в Южно-Африканской республике. Основой для такого вывода послужили анализы, взятые у переболевших людей в разных регионах континента. У 25 человек из 6 стран Восточной и Западной Африки, которые болели с августа по сентябрь 2021 года, ученые нашли следы коронавируса со специфичными для омикрона мутациями. Наиболее «переходными» от дельты к омикрону оказались образцы из Бенина, небольшой страны на западе Африки. В ЮАР же штамм официально был зарегистрирован только в ноябре, то есть через два месяца.

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Однако публикация статьи сразу вызвала шквал критики. Другие исследователи засомневались, что немецкие ученые и их коллеги корректно провели исследование. Особенно спорным оказался вопрос о достоверности генома. Повторный анализ проб показал, что они загрязнены. Поэтому полученные авторами статьи данные не могут рассматриваться как достоверные.

Авторы исследования признали ошибку. Команда пришла к выводу, что она фактически секвенировала фрагменты омикрона и более ранних штаммов SARS-CoV-2. Затем компьютер сшивал их в единую последовательность генома, которая выглядела как нечто переходное между омикроном и старыми штаммами. По словам руководителя команды Феликса Дрекслера из клиники Шарите в Берлине, попытка снова секвенировать вирусы из оставшихся образцов не дала прежних результатов.

В связи с этим журнал Science отозвал статью. Исследователи глубоко сожалеют о допущенной ими ошибке и благодарны коллегам, указавшим на нее.

Теперь у научного сообщества возникли вопросы и к журналу Science, который считается одним из самых уважаемых научных изданий. Как так вышло, что ошибки не были выявлены на этапе рецензирования? Один ученый, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что рецензировал статью и указал журналу на ошибки в ней. Однако главный редактор Science заявил, что отзывы рецензентов были достаточно положительными, чтобы статью опубликовали.