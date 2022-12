Журнал Science отозвал статью о происхождении омикрон-штамма

В статье «Gradual emergence followed by exponential spread of the SARS-CoV-2 Omicron variant in Africa» ученые пришли к выводу, что омикрон-штамм коронавируса появился в Западной Африке за несколько месяцев до того, как его впервые обнаружили медики в Южно-Африканской республике. Основой для такого вывода послужили анализы, взятые у переболевших людей в разных регионах континента. У 25 человек из 6 стран Восточной и Западной Африки, которые болели с августа по сентябрь 2021 года, ученые нашли следы коронавируса со специфичными для омикрона мутациями. Наиболее «переходными» от дельты к омикрону оказались образцы из Бенина, небольшой страны на западе Африки. В ЮАР же штамм официально был зарегистрирован только в ноябре, то есть через два месяца.