В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
43 минуты назад

Apple отказалась от выпуска следующего iPhone

Газета.Ru

По данным аналитика Мин-Чи Куо, Apple отменила выход iPhone SE 4 в 2023 году из-за низкого спроса на нефлагманские модели смартфонов компании. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Apple отказалась от выпуска следующего iPhone
Фото: Газета.ruГазета.ru

В связи со скромными по меркам Apple поставками iPhone SE 3, iPhone 13 mini и 14 Plus релиз бюджетной модели SE 4 может быть перенесен на 2024 год. Также в качестве одной из вероятных причин переноса называется переход на безрамочный дизайн, что приведет к увеличению затрат на производство.

Также аналитик отметил, что сокращение расходов поможет Apple справиться с проблемами, вызванными глобальным экономическим спадом в 2023 году.

Ожидалось, что Apple представит iPhone SE 4 уже весной 2023 года. Смартфону приписывали обновленный безрамочный дизайн в стиле iPhone Xr, флагманский чип Apple A15 или A16 Bionic, а также основную камеру на 12 Мп.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что больные COVID-19 сотрудники «айфон сити» продолжают работать на конвейере по сборке iPhone 14 Pro.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители