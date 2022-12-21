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1 час назад

Маск озвучил условие своего ухода с поста гендиректора Twitter

Елена Прошина

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что готов уйти с поста гендиректора компании только после того, как найдет для этой должности «кого-нибудь достаточно глупого». Об этом пишет РИА Новости.

Маск озвучил условие своего ухода с поста гендиректора Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду руководить командами программного обеспечения и серверов», - написал предприниматель на своей странице в Twitter.

Во вторник телеканал CNBC сообщил, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter. Ранее он запустил опрос в соцсети, предложив пользователям решить, остаться ли ему на посту главы компании или уйти. 57,5% опрошенных выступили за его отставку, 42,5% — против. При этом сам Маск сообщил, что у него нет преемника на этот пост.

Напомним, предприниматель окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter в конце октября. После покупки компании, в соцсети начались перемены. В частности, он анонсировал увольнение до половины сотрудников компании и пообещал отменить удаленку.

Наука и техника,Илон Маск,
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