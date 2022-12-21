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18 минут назад

"Золотой" номер в Telegram продали за 50 млн рублей

Газета.Ru

На платформе Fragment был продан самый дорогой виртуальный номер для авторизации в Telegram. Его стоимость на аукционе достигла 300 тыс. TON (около 50,4 млн руб.).

«Золотой» номер в Telegram продали за 50 млн рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Номер +8888888 был приобретен коллекционером, на счету которого около ста NFT-номеров и никнеймов, в том числе @sber. Изначально лот с «золотым» номером был выставлен по цене в 1 тыс. TON, однако за две недели ставки выросли уже до 300 тыс. TON — на данный момент это самый дорогой номер на площадке.

Виртуальные номера позволяют пользователям регистрироваться в Telegram без указания собственного номера телефона и наличия SIM-карты. На платформе Fragment можно приобретать как «красивые» номера, выставленные на аукцион, так и случайные по установленной цене, которая растет каждые три часа на 1 TON. При достижении цены случайного номера в 99 TON покупка случайных номеров будет отключена, и пользователям будут доступны лишь аукционные товары.

Ранее эксперт Голованов рассказал, что двухфакторная аутентификация поможет избежать кражи аккаунта в Telegram.

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