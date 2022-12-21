В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
41 минуту назад

Запуск европейской ракеты Vega-C закончился неудачей из-за сбоя работы двигателя

ТАСС

Запуск европейской легкой ракеты-носителя Vega-C, который был осуществлен с космодрома Куру во французской Гвиане, завершился неудачей. Об этом сообщила в среду компания - оператор запусков Arianespace в Twitter.

Запуск европейской ракеты Vega-C закончился неудачей
Фото: ТАССТАСС

"Примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой [работы двигателя] Zefiro 40, что положило конец миссии Vega-C, - говорится в сообщении. - В настоящее время проводится анализ данных, чтобы установить причины".

Ракета должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

Рогозин «всыпал» руководителю полетов за инцидент с МКС

Vega-C является новой версией ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета высотой 35 м (на 5 м выше предыдущей версии) способна вывести около 2,2 т груза на полярную орбиту высотой 700 км.

Наука и техника,Arianespace,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители