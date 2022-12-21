Запуск европейской ракеты Vega-C закончился неудачей

Запуск европейской легкой ракеты-носителя Vega-C, который был осуществлен с космодрома Куру во французской Гвиане, завершился неудачей. Об этом сообщила в среду компания - оператор запусков Arianespace в Twitter.

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"Примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой [работы двигателя] Zefiro 40, что положило конец миссии Vega-C, - говорится в сообщении. - В настоящее время проводится анализ данных, чтобы установить причины".

Ракета должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.