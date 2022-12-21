В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
23 минуты назад

Глава «Роскосмоса» спрогнозировал убытки госкорпорации в 2022 году

BFM.RU

Убытки «Роскосмоса» в 2022 году могут составить больше 50 млрд рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

Глава «Роскосмоса» спрогнозировал убытки госкорпорации в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня финансово-экономическая ситуация в «Роскосмосе» говорит о том, что здесь, мягко говоря, не все в порядке. В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 млрд. С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года могут составить больше 50 млрд рублей», — сказал он.

Борисов, в частности, объяснил ситуацию отказом от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей и пусковых услуг. При этом, по словам гендиректора «Роскосмоса», основной источник убытков был связан «с ненадлежащей организацией работы предприятий».

«Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок. Причины разные — от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе», — добавил Борисов.

Вместе с тем гендиректор «Роскосмоса» сообщил о снижении объема дебиторской задолженности госкорпорации. Свести ее «до разумных пределов» Юрий Борисов рассчитывает к середине 2024 года.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители