Глава «Роскосмоса» спрогнозировал убытки госкорпорации в 2022 году

Убытки «Роскосмоса» в 2022 году могут составить больше 50 млрд рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
«Сегодня финансово-экономическая ситуация в «Роскосмосе» говорит о том, что здесь, мягко говоря, не все в порядке. В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 млрд. С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года могут составить больше 50 млрд рублей», — сказал он.
Борисов, в частности, объяснил ситуацию отказом от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей и пусковых услуг. При этом, по словам гендиректора «Роскосмоса», основной источник убытков был связан «с ненадлежащей организацией работы предприятий».
«Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок. Причины разные — от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе», — добавил Борисов.
Вместе с тем гендиректор «Роскосмоса» сообщил о снижении объема дебиторской задолженности госкорпорации. Свести ее «до разумных пределов» Юрий Борисов рассчитывает к середине 2024 года.