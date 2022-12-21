Глава «Роскосмоса» спрогнозировал убытки госкорпорации в 2022 году

«Сегодня финансово-экономическая ситуация в «Роскосмосе» говорит о том, что здесь, мягко говоря, не все в порядке. В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 млрд. С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года могут составить больше 50 млрд рублей», — сказал он.