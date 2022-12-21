Борисов сообщил о планах изменить финансовую модель Роскосмоса

"Будет меняться вся финансовая модель госкорпорации под новые цели и задачи. Федеральная космическая программа как один из базовых источников финансирования тоже будет пересмотрена. Но нельзя постоянно бегать за бюджетом, который всегда ограничен", - заявил Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.