Учёные обнаружили у дельфинов старческое слабоумие

Учёные из Университета Глазго изучили мозг 22 дельфинов, выбросившихся на берег и погибших от этого. У некоторых были найдены признаки развития болезни Альцгеймера, как у людей.

Были изучены особи серых дельфинов, обыкновенной гринды, белоклювых дельфинов, морских свиней и афалин. Целью были образования бета-амилоидных бляшек, накопление фосфо-тау-белков и глиоз — изменение количества клеток в ответ на повреждение центральной нервной системы.

У трёх животных были найдены бета-амилоидные бляшки. Кроме того, исследователи обнаружили множество других изменений в мозге, связанных с деградацией клеток и развитием деменции.

Такое открытие учёные зафиксировали впервые. При этом ответить на вопрос, страдали эти дельфины теми же когнитивными изменениями, которые являются клиническими проявлениями болезни Альцгеймера у людей, пока не удалось.