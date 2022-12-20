В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
26 минут назад

Учёные обнаружили у дельфинов старческое слабоумие

Ferra.ru

Учёные из Университета Глазго изучили мозг 22 дельфинов, выбросившихся на берег и погибших от этого. У некоторых были найдены признаки развития болезни Альцгеймера, как у людей.

Учёные обнаружили у дельфинов старческое слабоумие
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Были изучены особи серых дельфинов, обыкновенной гринды, белоклювых дельфинов, морских свиней и афалин. Целью были образования бета-амилоидных бляшек, накопление фосфо-тау-белков и глиоз — изменение количества клеток в ответ на повреждение центральной нервной системы.

У трёх животных были найдены бета-амилоидные бляшки. Кроме того, исследователи обнаружили множество других изменений в мозге, связанных с деградацией клеток и развитием деменции.

Такое открытие учёные зафиксировали впервые. При этом ответить на вопрос, страдали эти дельфины теми же когнитивными изменениями, которые являются клиническими проявлениями болезни Альцгеймера у людей, пока не удалось.

Но что специалисты подтвредили, так это верность теории «больного лидера» — когда часть стаи могла пострадать, в том числе выбросившись на берег, следуя за предводителем, который мог запутаться или заблудиться, а затем завести здоровую часть дельфинов на опасное мелководье.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители