Ученые нашли способ летать над вулканом и "нюхать" газы

«Нам необходимо получать данные об уровне диоксида серы в режиме реального времени , поскольку это позволяет нам знать, когда мы на самом деле находимся в контакте с вулканическим шлейфом, который легко перемещается со временем из-за воздушных потоков. Локализация шлейфа только с помощью визуальных средств с расстояния в несколько километров практически невозможна», — поясняют авторы.