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15 минут назад

Ученые нашли способ летать над вулканом и "нюхать" газы

Газета.Ru

Ученые создали дрон с газоанализатором для исследования вулканов. Об этом сообщает Университет Майнца.

Ученые нашли способ летать над вулканом и "нюхать" газы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Основными газами, выделяемыми вулканами, являются водяной пар, двуокись углерода и двуокись серы. Анализ этих газов — один из лучших способов получения информации о вулканических системах и происходящих магматических процессах. В том числе, это позволяет заранее предсказать извержение. Однако размещение оборудования для анализа состава атмосферы трудоемко, особенно с учетом того, что вулканы часто находятся в гористой местности.

Вулканолог Николь Бобровски и его коллеги испытали миниатюрный коммерческий дрон в качестве мобильного газоанализатора. Он создан на основе коммерчески доступного аппарата и весит около 900 грамм. Оснащенный набором миниатюрных датчиков дрон удобно перенести поближе к месту потенциального шлейфа вулканических газов и активировать.

«Нам необходимо получать данные об уровне диоксида серы в режиме реального времени , поскольку это позволяет нам знать, когда мы на самом деле находимся в контакте с вулканическим шлейфом, который легко перемещается со временем из-за воздушных потоков. Локализация шлейфа только с помощью визуальных средств с расстояния в несколько километров практически невозможна», — поясняют авторы.

Ученые надеются, что этот аппарат позволит сделать мониторинг активности вулканов более качественным и удобным.

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