Больные COVID-19 сотрудники «айфон сити» продолжают работать на конвейере

В связи с тем, что Foxconn вынуждена нарастить обороты производства iPhone 14 Pro, некоторым сотрудникам завода в Чжэнчжоу было приказано продолжать работать даже в случае болезни. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на Rest World.

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Отмечается, что крупнейший завод Foxconn по сборке iPhone в Чжэнчжоу столкнулся с новой вспышкой COVID-19 после того, как китайские власти сняли коронавирусные ограничения с предприятия. Несмотря на то, что работников обеспечили защитными масками N95, семеро рабочих подтвердили, что они и многие другие заразились после того, как посетили фабрику в декабре. Троих из них попросили не брать больничный даже несмотря на явное проявление симптомов.

По словам источника, некоторые продолжают работать в лихорадочном состоянии в среднем по 10 часов в день.

Один из источников также отметил, что руководство посоветовало им не проходить тестирование на COVID-19, чтобы они могли оставаться на производственной линии. При этом Foxconn запрещает заразившимся коронавирусом сотрудникам посещать фабричные помещения и общежития.