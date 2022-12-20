Больные COVID-19 сотрудники «айфон сити» продолжают работать на конвейере

В связи с тем, что Foxconn вынуждена нарастить обороты производства iPhone 14 Pro, некоторым сотрудникам завода в Чжэнчжоу было приказано продолжать работать даже в случае болезни. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на Rest World.
Отмечается, что крупнейший завод Foxconn по сборке iPhone в Чжэнчжоу столкнулся с новой вспышкой COVID-19 после того, как китайские власти сняли коронавирусные ограничения с предприятия. Несмотря на то, что работников обеспечили защитными масками N95, семеро рабочих подтвердили, что они и многие другие заразились после того, как посетили фабрику в декабре. Троих из них попросили не брать больничный даже несмотря на явное проявление симптомов.
По словам источника, некоторые продолжают работать в лихорадочном состоянии в среднем по 10 часов в день.
Один из источников также отметил, что руководство посоветовало им не проходить тестирование на COVID-19, чтобы они могли оставаться на производственной линии. При этом Foxconn запрещает заразившимся коронавирусом сотрудникам посещать фабричные помещения и общежития.
Некоторые работники продолжают жаловаться на условия содержания: на грязные туалеты, нехватку еды и отсутствие медицинской помощи.