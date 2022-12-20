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18 минут назад

Обновление Windows вызвало «синий экран смерти»

Lenta.ru

Microsoft признала критический сбой Windows 10, вызванный обновлением системы. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Обновление Windows вызвало «синий экран смерти»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В компании рассказали, что обновление операционной системы KB5021233 может вызвать ошибку BSoD (Blue Screen of Death, «синий экран смерти»). Судя по всему, проблема возникла из-за несовместимости системного документа hidparse.sys с прочими файлами из каталога system32/drivers.

Представители Microsoft уточнили, что ошибка наблюдается на компьютерах под управлением Windows 10 — вплоть до актуальной версии 22H2. Столкнувшимся с проблемой пользователям рекомендовали перенести файл hidparse.sys из папки system32 в каталог system32\drivers через среду восстановления Windows (WinRE).

«Не рекомендуется использовать какие-либо другие обходные пути, кроме рекомендованных выше. Мы не рекомендуем удалять файл hidparse.sys из папки windows\system32», — подчеркнули в Microsoft.

Инженеры компании отметили, что работают над исправляющим проблему патчем.

Ранее источники сообщили, что Microsoft выпустит очередное крупное обновление для Windows 11 весной. По словам инсайдеров, в глобальном апдейте американская корпорация продолжит свои «непрерывные инновации Windows».

Наука и техника,Microsoft,
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