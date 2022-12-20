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17 минут назад

Ученые заподозрили, что марсианский ветер сможет питать мощные генераторы

Газета.Ruиещё 1

Марсианский ветер может оказаться достаточно мощным для приведения в действия ветроэлектрогенераторов. Статья об этом опубликована в Nature Astronomy.

Ученые заподозрили, что марсианский ветер сможет питать мощные генераторы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Солнечные батареи и ветроэлектрогенераторы являются популярными устройствами для добычи энергии из возобновляемых источников. Ветряки в лучшую сторону отличаются от солнечных батарей тем, что способны работать в темное время суток и в пасмурную погоду. Тем не менее, марсианская атмосфера очень разрежена, и долгое время считалось, что на этой планете электроэнергию можно вырабатывать только с помощью фотоэлементов.

Теперь группа американских ученых провела компьютерное моделирование марсианских условий. В основу этого исследования легла модель, созданная для анализа изменения климата на Земле. В итоге авторы смоделировали ветер с учетом теплового потока от Солнца, количества пыли, переноса тепла воздушными массами и рельефа местности.

Выяснилось, что во многих частях Марса дуют достаточно сильные ветры, чтобы способствовать выработке электроэнергии, а в некоторых районах ветра достаточно, чтобы служить единственным источником электричества.

Выгоднее всего будет разместить ветряки у края кратеров и на вулканических нагорьях. Исследователи также обнаружили, что около полюсов ветер набирает скорость и силу, когда дует над ледяными образованиями. В подобных районах ветер будет более предпочтительным источником энергии, чем солнце.

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