Первым белорусским космонавтом должна стать девушка

Председатель президиума Национальной академии наук страны Владимир Гусаков заявил, что первым космонавтом из Белоруссии должна стать девушка. Его слова приводит РИА Новости.

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«Первым белорусским космонавтом должна быть девушка. Поэтому сделаны акценты на отбор девушек», — пояснил Гусаков.

Он добавил, что девушки, в первую очередь, должны подходить по состоянию здоровья. Кандидаты отправлены в центр подготовки космонавтов в России, где пройдут еще один медицинский отбор.

Гусаков также говорил, что подготовка первого белорусского космонавта должна завершиться к сентябрю 2023 года, после чего полет белорусского космонавта будет возможен.