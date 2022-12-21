Первым белорусским космонавтом должна стать девушка

Председатель президиума Национальной академии наук страны Владимир Гусаков заявил, что первым космонавтом из Белоруссии должна стать девушка. Его слова приводит РИА Новости.
«Первым белорусским космонавтом должна быть девушка. Поэтому сделаны акценты на отбор девушек», — пояснил Гусаков.
Он добавил, что девушки, в первую очередь, должны подходить по состоянию здоровья. Кандидаты отправлены в центр подготовки космонавтов в России, где пройдут еще один медицинский отбор.
Гусаков также говорил, что подготовка первого белорусского космонавта должна завершиться к сентябрю 2023 года, после чего полет белорусского космонавта будет возможен.
Ранее планы отправить в космос белорусского космонавта подтвердил президент России Владимир Путин. По словам президента, Россия и Белоруссия сотрудничают в том числе и в освоении космоса. В Белоруссии сформировали списки кандидатов и отправили его в «Роскосмос».