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1 час назад

Первым белорусским космонавтом должна стать девушка

Газета.Ruиещё 5

Председатель президиума Национальной академии наук страны Владимир Гусаков заявил, что первым космонавтом из Белоруссии должна стать девушка. Его слова приводит РИА Новости.

Первым белорусским космонавтом должна стать девушка
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Первым белорусским космонавтом должна быть девушка. Поэтому сделаны акценты на отбор девушек», — пояснил Гусаков.

Он добавил, что девушки, в первую очередь, должны подходить по состоянию здоровья. Кандидаты отправлены в центр подготовки космонавтов в России, где пройдут еще один медицинский отбор.

Гусаков также говорил, что подготовка первого белорусского космонавта должна завершиться к сентябрю 2023 года, после чего полет белорусского космонавта будет возможен.

Ранее планы отправить в космос белорусского космонавта подтвердил президент России Владимир Путин. По словам президента, Россия и Белоруссия сотрудничают в том числе и в освоении космоса. В Белоруссии сформировали списки кандидатов и отправили его в «Роскосмос».

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