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30 минут назад

Пользователи TikTok теперь могут узнать, почему им рекомендуют то или иное видео

Ferra.ru

TikTok запустил новый инструмент, который позволит понять, почему то или иное видео появилось в вашей ленте. Пока соцсеть выдаёт довольно общие объяснения, но в будущем они могут стать более индивидуальными.

Пользователи TikTok теперь могут узнать, почему им рекомендуют то или иное видео
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Алгоритмы TikTok давно славятся, как пугающе точные. Компания при этом говорит, что использует четыре критерия: что вы смотрите, чем делитесь, что лайкаете и на что подписываетесь. Но анализ показал, что только один из четырёх является по-настоящему важным.

Разработчики обнаружили, что на самом деле для TikTok ключевым является параметр, показывающий, как долго вы задерживаетесь на определённом фрагменте видео.

В ответ на это исследование соцсеть попыталась доказать, что делает шаги в направлении большей прозрачности. Но пока её инструмент ограничивается пояснениями типа «Это видео популярно в Соединённых Штатах».

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