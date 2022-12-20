Пользователи TikTok теперь могут узнать, почему им рекомендуют то или иное видео

TikTok запустил новый инструмент, который позволит понять, почему то или иное видео появилось в вашей ленте. Пока соцсеть выдаёт довольно общие объяснения, но в будущем они могут стать более индивидуальными.

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Алгоритмы TikTok давно славятся, как пугающе точные. Компания при этом говорит, что использует четыре критерия: что вы смотрите, чем делитесь, что лайкаете и на что подписываетесь. Но анализ показал, что только один из четырёх является по-настоящему важным.

Разработчики обнаружили, что на самом деле для TikTok ключевым является параметр, показывающий, как долго вы задерживаетесь на определённом фрагменте видео.