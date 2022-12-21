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1 час назад

Ученые исследовали ближайших родственников первых многоклеточных существ

Газета.Ruиещё 1

Биологи смогли описать «асгардских архей» в ходе микроскопического исследования. Об этом сообщает Венский университет.

Ученые исследовали ближайших родственников первых многоклеточных
Фото: Margot Riggi/The Animation Lab/University of UtahMargot Riggi/The Animation Lab/University of Utah

Все живые организмы Земли делятся на три группы: эукариоты, бактерии и археи. Растения, животные и грибы относятся к эукариотам, их отличает наличие клеточного ядра. В 2015 году геномные исследования глубоководных образцов окружающей среды обнаружили группу так называемых «асгардских архей». На эволюционном древе они находятся ближе всего к эукариотам — то есть, это ближайшие родственники первых представителей ядерных организмов и многоклеточной жизни из другого домена.

Австрийские и швейцарские ученые использовали электронный микроскоп, чтобы сфотографировать клетки, подвергшиеся шоковой заморозке.

«Этот метод позволяет получить трехмерное изображение внутренних клеточных структур, — поясняют авторы. — Клетки состоят из круглых клеточных тел с тонкими, иногда очень длинными отростками. Иногда кажется, что эти щупальцеобразные структуры даже соединяют разные клеточные тела друг с другом».

Клетки также содержат обширную сеть актиновых филаментов (волокон), которые считаются уникальными для эукариотических клеток.

Из набора архей этого типа ученые выделили один модельный вид, Lokiarchaeum ossiferum. Скопления этих организмов обладают высокой плотностью, что позволяет удобно наблюдать их. Теперь ученые сосредоточатся на исследовании бактериальных симбионтов этих архей. Считается, что первичная эукариотическая клетка возникла в результате тесного симбиоза между археями и бактериями около двух миллиардов лет назад. Таким образом, в случае успеха ученые восстановят историю возникновения клеточного ядра и многоклеточной жизни.

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