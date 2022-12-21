Ученые исследовали ближайших родственников первых многоклеточных

Биологи смогли описать «асгардских архей» в ходе микроскопического исследования. Об этом сообщает Венский университет.

Фото: Margot Riggi/The Animation Lab/University of Utah Margot Riggi/The Animation Lab/University of Utah

Все живые организмы Земли делятся на три группы: эукариоты, бактерии и археи. Растения, животные и грибы относятся к эукариотам, их отличает наличие клеточного ядра. В 2015 году геномные исследования глубоководных образцов окружающей среды обнаружили группу так называемых «асгардских архей». На эволюционном древе они находятся ближе всего к эукариотам — то есть, это ближайшие родственники первых представителей ядерных организмов и многоклеточной жизни из другого домена.

Австрийские и швейцарские ученые использовали электронный микроскоп, чтобы сфотографировать клетки, подвергшиеся шоковой заморозке.

«Этот метод позволяет получить трехмерное изображение внутренних клеточных структур, — поясняют авторы. — Клетки состоят из круглых клеточных тел с тонкими, иногда очень длинными отростками. Иногда кажется, что эти щупальцеобразные структуры даже соединяют разные клеточные тела друг с другом».

Клетки также содержат обширную сеть актиновых филаментов (волокон), которые считаются уникальными для эукариотических клеток.