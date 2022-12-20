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56 минут назад

Илон Маск начал поиски нового главы Twitter

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск активно ищет нового гендиректора Twitter. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники.

Илон Маск начал поиски нового главы Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Маск неоднократно заявлял о планах оставить пост гендиректора соцсети и поисках преемника.

Источник уточнил, что предприниматель действительно занимался и занимается поиском нового руководителя для соцсети.

Напомним, что ранее Маск опубликовал на своей странице в соцсети опрос, в котором котором предложил пользователям выбрать, должен ли он уйти с поста главы Twitter или остаться. Значительная часть подписчиков (57%) предложила ему покинуть пост.

Илон Маск прокомментировал результат опроса о его будущем в Twitter

Маск обратил внимание на результаты опроса и рассказал, что пока у него нет подходящей кандидатуры на роль главы компании. Он заметил, что достойные люди не желают брать на себя такую ношу.

Наука и техника,Илон Маск,
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