Илон Маск начал поиски нового главы Twitter

Бизнесмен Илон Маск активно ищет нового гендиректора Twitter. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что Маск неоднократно заявлял о планах оставить пост гендиректора соцсети и поисках преемника.

Источник уточнил, что предприниматель действительно занимался и занимается поиском нового руководителя для соцсети.

Напомним, что ранее Маск опубликовал на своей странице в соцсети опрос, в котором котором предложил пользователям выбрать, должен ли он уйти с поста главы Twitter или остаться. Значительная часть подписчиков (57%) предложила ему покинуть пост.