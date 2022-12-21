В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми

Lenta.ruиещё 2

Изображения, снятые на камеру роботов-пылесосов iRobot, оказались в соцсетях. Об этом сообщается в исследовании издания MIT Technology Review.

Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы медиа обратили внимание на фотографии неизвестных людей в домашней обстановке, появившиеся в соцсетях еще в 2020 году. По словам специалистов, снимки были сделаны роботами-пылесосами iRobot, оснащенными камерами. В связи с этим специалисты обвинили бытовые гаджеты в слежке за своими хозяевами.

По словам авторов, на снятых роботами фотографиях фигурирует молодая женщина, сидящая на унитазе. Также на фото есть лежащий на полу ребенок и с интересом смотрящий в камеру пылесоса. В архиве фото присутствуют снимки интерьеров домов. В материале говорится, что умные устройства могут навредить конфиденциальности пользователей.

Специалисты связались с представителями iRobot и выяснили, что оказавшиеся в сети фото были выложены одним из партнеров компании, который помогал iRobot в обучение умных устройств. Также в фирме отметили, что оказавшиеся на фотографиях люди были участниками проекта по обучению роботов и давали согласие на обработку личных данных. Однако из-за слива изображений в соцсетях iRobot прекратила сотрудничество с партнером.

В заключение авторы исследования отметили, что следящие за своими хозяевами роботы-пылесосы — это только начало. По словам специалистов, приобретающие умные гаджеты потребители часто не представляют, что смарт-девайсы могут шпионить за ними.

В сентябре 2021 года стало известно, что робот-пылесос iRobot Roomba j7+ получил функцию объезда собачьих фекалий. В компании признались, что инженеры фирмы создали тысячи муляжей фекалий, чтобы научить встроенную в прошивку пылесоса нейросеть.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители