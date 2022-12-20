Стал известен запасной план эвакуации космонавтов с «Союза»

При необходимости эвакуировать российских космонавтов с «Союза МС-22», пристыкованного к Международной космической станции, Роскосмос отправит к МКС другой корабль в беспилотном режиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

Фото: Роскосмос Роскосмос

«Если же ситуация пойдет по какому-то другому сценарию, у нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж. "Союз МС-22" аналогичным образом также вернется на Землю», — сказал Борисов.

По его словам, данный сценарий может быть реализован уже 19 февраля.

Напомним, что 15 декабря экипаж «Союза МС-22» доложил о повреждении внешней обшивки и падении давления в системе охлаждения. Предполагается, что пробоину в 0,8 миллиметра мог вызвать микрометеороид или космический мусор. Повреждение не несет опасности для жизни космонавтов и не требует их экстренной эвакуации.