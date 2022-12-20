Apple начнёт собирать MacBook во Вьетнаме

Согласно новому отчёту Nikkei Asia, Apple планирует начать производство моделей MacBook во Вьетнаме в следующем году. Это будет впервые для компании.

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Сообщается, что Apple привлекла Foxconn для начала производства MacBook в стране уже примерно в мае. Новый завод будет расположен в северной вьетнамской провинции Бакзянг. Предполагается, что предприятие ежегодно будет производить восемь миллионов ноутбуков и планшетов.