В Роскосмосе назвали возможную причину аварии на «Союзе МС-22»

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов не исключает, что радиатор корабля «Союз МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор, поскольку повреждения зафиксированы на внешней стороне прибора. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: NASA NASA

Борисов уточнил, что пока это предварительное заключение комиссии. По его словам, повреждение радиатора и могло привести к утечке охлаждающей жидкости.

Ранее Борисов заявил, что в качестве запасного варианта рассматривается эвакуация российских космонавтов с МКС при помощи беспилотного корабля «Союз МС-23».