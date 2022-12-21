В Роскосмосе назвали возможную причину аварии на «Союзе МС-22»

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов не исключает, что радиатор корабля «Союз МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор, поскольку повреждения зафиксированы на внешней стороне прибора. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Борисов уточнил, что пока это предварительное заключение комиссии. По его словам, повреждение радиатора и могло привести к утечке охлаждающей жидкости.
Ранее Борисов заявил, что в качестве запасного варианта рассматривается эвакуация российских космонавтов с МКС при помощи беспилотного корабля «Союз МС-23».
15 декабря произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», пристыкованного к Международной космической станции. Из-за разгерметизации пришлось отменить запланированный выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который сообщил о резко упавшем давлении в системе охлаждения. В трансляции NASA было видно, что из корабля бьют фонтаны технической жидкости.