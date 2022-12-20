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45 минут назад

Физики предложили искать инопланетян с помощью гравитационных волн

Lenta.ru

Группа физиков НАСА опубликовала статью в репозитории препринтов arXiv, в которой авторы предложили использовать детекторы гравитационных волн LIGO для поиска гигантских космических кораблей гипотетических внеземных цивилизаций.

Физики предложили искать инопланетян с помощью гравитационных волн
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно выводам ученых, одним из условий обнаружения таких волн являются гигантские размеры порождающих их звездолетов, которые должны быть сравнимы с Юпитером. Такие корабли авторы назвали Быстрыми и/или массивными ускоряющимися космическими аппаратами, или RAMAcraft (Rapid And/or Massive Accelerating spacecraft). Они также должны перемещаться очень быстро — вплоть до одной десятой скорости света. Наконец, аппараты должны находиться в относительной близости от Земли, на расстоянии 326 тысяч световых лет.

Исследователи также отмечают, что, если инопланетяне используют «варп-двигатели», искривляющие пространственно-временной континуум, астрофизики должны быть в состоянии обнаружить их, поскольку такой корабль также будет генерировать заметные гравитационные волны.

Преимущество LIGO перед традиционным методом поиска внеземных цивилизаций с помощью радиотелескопов состоит в том, что гравитационно-волновые детекторы регистрируют сигналы одновременно со всех направлений и источников, которых насчитывается порядка ста миллиардов, тогда как радиодетекторы охватывают лишь несколько десятков тысяч звезд. Кроме того, в будущем гравитационно-волновые инструменты будут становиться чувствительнее, что позволит регистрировать более слабые сигналы.

Наука и техника,NASA,
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