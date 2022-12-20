Физики предложили искать инопланетян с помощью гравитационных волн

Группа физиков НАСА опубликовала статью в репозитории препринтов arXiv, в которой авторы предложили использовать детекторы гравитационных волн LIGO для поиска гигантских космических кораблей гипотетических внеземных цивилизаций.

Фото: Unsplash Unsplash

Согласно выводам ученых, одним из условий обнаружения таких волн являются гигантские размеры порождающих их звездолетов, которые должны быть сравнимы с Юпитером. Такие корабли авторы назвали Быстрыми и/или массивными ускоряющимися космическими аппаратами, или RAMAcraft (Rapid And/or Massive Accelerating spacecraft). Они также должны перемещаться очень быстро — вплоть до одной десятой скорости света. Наконец, аппараты должны находиться в относительной близости от Земли, на расстоянии 326 тысяч световых лет.

Исследователи также отмечают, что, если инопланетяне используют «варп-двигатели», искривляющие пространственно-временной континуум, астрофизики должны быть в состоянии обнаружить их, поскольку такой корабль также будет генерировать заметные гравитационные волны.