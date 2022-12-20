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45 минут назад

Глава Минцифры Шадаев анонсировал запуск портала "Знание" в 2023 году

Газета.Ruиещё 2

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил на правительственном часе в Госдуме, что энциклопедический портал «Знание» — российский аналог «Википедии» — могут запустить уже в I квартале 2023 года, передает ТАСС.

Анонсирован запуск российского аналога «Википедии»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам министра, на портале уже сейчас представлено более 100 тыс. статей.

Шадаев также подчеркнул, что о запрете уже знакомой российским пользователям «Википедии» в связи с запуском «Знания» речи не идет, однако в Минцифры добиваются, чтобы при выполнении запросов поисковики выдавали приоритетными ссылки на российский информационный портал.

Тестовая версия российского научно-образовательного ресурса стала доступна для пользователей в июне 2022 года. Информация на портале распределена по рубрикам — «История», «Биология», «Экономика» и другие. Чтобы стать соавтором портала, нужно заполнить анкету и указать область научных интересов. Создатели электронной энциклопедии отмечают, что она создана для консолидации правдивой научной информации об окружающем мире на русском языке.

С идеей замены «Википедии» на электронную Большую российскую энциклопедию выступил в 2019 году президент РФ Владимир Путин, об этом он заявил в ходе заседания Совета по русскому языку. Он подчеркивал, что на этом ресурсе будет предложена достоверная информация в современной форме.

Наука и техника,Максут Шадаев,Владимир Путин,Госдума,
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