Анонсирован запуск российского аналога «Википедии»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил на правительственном часе в Госдуме, что энциклопедический портал «Знание» — российский аналог «Википедии» — могут запустить уже в I квартале 2023 года, передает ТАСС.

По словам министра, на портале уже сейчас представлено более 100 тыс. статей.

Шадаев также подчеркнул, что о запрете уже знакомой российским пользователям «Википедии» в связи с запуском «Знания» речи не идет, однако в Минцифры добиваются, чтобы при выполнении запросов поисковики выдавали приоритетными ссылки на российский информационный портал.

Тестовая версия российского научно-образовательного ресурса стала доступна для пользователей в июне 2022 года. Информация на портале распределена по рубрикам — «История», «Биология», «Экономика» и другие. Чтобы стать соавтором портала, нужно заполнить анкету и указать область научных интересов. Создатели электронной энциклопедии отмечают, что она создана для консолидации правдивой научной информации об окружающем мире на русском языке.