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52 минуты назад

Назван срок запуска российского аналога «Википедии»

Лера Букина

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что запуск отечественного аналога «Википедии» назначен на первый квартал 2023 года, передает РИА Новости.

Назван срок запуска российского аналога «Википедии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о портале «Знания». Инициатива по созданию отечественного аналога интернет-энциклопедии принадлежит сенаторам Совета Федерации. Они выступили с таким предложением в мае. Глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что в стране нужно создать «правдивую» схожую платформу.

В июле стало известно, что Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать о выявлении нарушений законодательства со стороны Wikimedia Foundation, которая управляет интернет-энциклопедией «Википедия».

1 ноября сообщалось, что Wikimedia Foundation Inc оштрафовали на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о российской спецоперации.

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В апреле в России была оштрафована некоммерческая благотворительная организация Wikimedia на 3 млн рублей за публикацию семи статей в «Википедии» о спецоперации РФ.

Наука и техника,Лилия Гумерова,Максут Шадаев,Роскомнадзор,Совет Федерации,
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