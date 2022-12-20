Назван срок запуска российского аналога «Википедии»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что запуск отечественного аналога «Википедии» назначен на первый квартал 2023 года, передает РИА Новости.

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Речь идет о портале «Знания». Инициатива по созданию отечественного аналога интернет-энциклопедии принадлежит сенаторам Совета Федерации. Они выступили с таким предложением в мае. Глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что в стране нужно создать «правдивую» схожую платформу.

В июле стало известно, что Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать о выявлении нарушений законодательства со стороны Wikimedia Foundation, которая управляет интернет-энциклопедией «Википедия».

1 ноября сообщалось, что Wikimedia Foundation Inc оштрафовали на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о российской спецоперации.