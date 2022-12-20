Названа дата анонса флагманского OnePlus 11 за пределами Китая

Китайский бренд OnePlus до сих пор не раскрыл сроки анонса своего нового OnePlus 11 флагмана на родном рынке. Но зато уже известно, когда представят глобальную версию девайса.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, производитель опубликовал ряд тизеров, посвящённых презентации Cloud 11. Она пройдёт уже 7 февраля 2023 года в Нью-Дели. По словам экспертов, речь идёт о мероприятии, на котором нам покажут OnePlus 11.

Вообще, ситуация достаточно уникальная. Обычно китайские компании проводят рекламную кампанию, нацеленную на рынок Поднебесной. И лишь затем, спустя какое-то время, начинается пора привлечения внимания покупателей по всему миру.