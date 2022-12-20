Аппарат InSight прислал последний снимок с Марса

Аппарат NASA InSight передал на Землю фотографию, которая может стать последней. Его мощность на исходе, и, по словам специалистов, вскоре он отключится навсегда, сообщает Science Alert.
«У меня очень мало энергии, так что, возможно, это последнее изображение, которое я могу отправить. Но обо мне не беспокойтесь: мое пребывание здесь было продуктивным и безмятежным», – гласит сообщение от «лица» аппарата на странице миссии в Twitter.
Ученые подчеркнули, что InSight не является марсоходом. Спускаемый аппарат совершит посадку на Марсе в ноябре 2018 года, разместившись на равнине Элизий между изрытым кратерами южным нагорьем и более гладкими северными низменностями.
Аппарат был оснащен приборами для измерения внутренней активности планеты. Он первым подтвердил, что на Марсе происходят землетрясения, хотя и не такие мощные, как на Земле. За время миссии аппарат зафиксировал около 1300 сейсмических событий, и 50 из них имели достаточно четкие сигналы для определения их местоположения.
Модуль также предоставил информацию о недрах Марса, его жидком ядре, геологических породах и даже погоде.
InSight проработал на Марсе около четырех лет. Он получал энергию благодаря солнечным панелям. Но постепенно на них начала скапливаться пыль. Ее слой постепенно уплотнялся, и аппарат вырабатывал все меньше мощности. Уже сейчас InSight утратил способность пересылать большие объемы данных, а в течение ближайших нескольких недель, по словам специалистов, полностью отключится.
Ученые объявят о завершении миссии после того, как InSight пропустит два сеанса связи с космическим кораблем на орбите Красной планеты.
Такая же судьба постигла марсоход Opportunity в 2019 году. Предполагалось, что он проработает на Марсе три месяца, но он пересылал данные на протяжении 15 лет.