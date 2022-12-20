Аппарат InSight прислал последний снимок с Марса

Аппарат NASA InSight передал на Землю фотографию, которая может стать последней. Его мощность на исходе, и, по словам специалистов, вскоре он отключится навсегда, сообщает Science Alert.

Фото: NASA NASA

«У меня очень мало энергии, так что, возможно, это последнее изображение, которое я могу отправить. Но обо мне не беспокойтесь: мое пребывание здесь было продуктивным и безмятежным», – гласит сообщение от «лица» аппарата на странице миссии в Twitter.

Ученые подчеркнули, что InSight не является марсоходом. Спускаемый аппарат совершит посадку на Марсе в ноябре 2018 года, разместившись на равнине Элизий между изрытым кратерами южным нагорьем и более гладкими северными низменностями.

Аппарат был оснащен приборами для измерения внутренней активности планеты. Он первым подтвердил, что на Марсе происходят землетрясения, хотя и не такие мощные, как на Земле. За время миссии аппарат зафиксировал около 1300 сейсмических событий, и 50 из них имели достаточно четкие сигналы для определения их местоположения.

Модуль также предоставил информацию о недрах Марса, его жидком ядре, геологических породах и даже погоде.

InSight проработал на Марсе около четырех лет. Он получал энергию благодаря солнечным панелям. Но постепенно на них начала скапливаться пыль. Ее слой постепенно уплотнялся, и аппарат вырабатывал все меньше мощности. Уже сейчас InSight утратил способность пересылать большие объемы данных, а в течение ближайших нескольких недель, по словам специалистов, полностью отключится.

Ученые объявят о завершении миссии после того, как InSight пропустит два сеанса связи с космическим кораблем на орбите Красной планеты.