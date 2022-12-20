SpaceX поставит Киеву 10 тысяч терминалов Starlink

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что американская компания SpaceX поставит Украине 10 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink для использования в случае широкомасштабного отключения электроэнергии.

Поставка ожидается «в ближайшие месяцы», сообщает Bloomberg.

«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам... Маск заверил нас, что он продолжит поддерживать Украину», — сказал Фёдоров.

Украинский министр добавил, что во время масштабного отключения электроснабжения он направил главе SpaceX послание, и тот «моментально отреагировал и предпринял некоторые шаги».

С момента начала боевых действий в феврале украинские власти к настоящему времени получили 22 тыс. терминалов Starlink, отметил украинский чиновник.

Ранее обозреватель Риши Айенгар в статье для Foreign Policy выразил мнение, что зависимость Украины от сервиса Starlink может представлять угрозу Киеву.