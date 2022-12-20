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27 минут назад

Порадуемся? Бренды смартфонов могут обязать вернуть съёмные аккумуляторы

Ferra.ru

Недавно Европейский Союз (ЕС) обязал производителей смартфонов устанавливать единый разъём USB Type-C для зарядки. Теперь члены Европарламента хотят заставить компании использовать съёмный аккумулятор. Это должно сделать индустрию более безопасной для природы, но создаст кучу проблем для производителей.

Бренды смартфонов могут обязать вернуть съемные аккумуляторы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новый закон будет применяться ко многим типам аккумуляторов, продаваемых на территории ЕС. С начала 2024 года производители батарей должны будут сообщать об общем углеродном следе продукта, начиная с извлечения и заканчивая процессом переработки.

Затем эти данные будут использованы для установления максимального предела выбросов CO2 для аккумуляторов, что начнёт действовать уже в июле 2027 года. Новый регламент также требует, чтобы бренды бытовой техники проектировали свои устройства таким образом, чтобы их батареи можно было легко заменить. Может ли это означать возвращение сменных аккумуляторов в смартфоны? Это могло бы сделать электронные устройства более экологичными, а также снизить размер прибыли компаний при ремонте и обслуживании.

Положение об аккумуляторных батареях ожидает окончательного одобрения парламентом и советом.

Наука и техника,Европарламент,ЕС,
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