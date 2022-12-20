Названы самые популярные среди россиян смартфоны

В 2022 году наибольшим спросом среди россиян пользовались смартфоны из ценовой категории от 5 до 10 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Ситилинк».

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В топ-3 самых популярных смартфонов года по версии ритейлера вошли следующие устройства на 32 ГБ: Xiaomi Redmi 9A, Realme С11, а также Samsung Galaxy A03 Core.

Во второй по популярности ценовой категории –10-15 тыс. руб. – бестселлерами стали Realme С21Y на 64 ГБ, Xiaomi Redmi 9С на 128 ГБ, а также Realme C25s на 64 ГБ.

Далее идет категория 15-20 тыс. руб. с такими лидерами, как Realme 8 на 128 ГБ, Xiaomi Poco M3 Pro на 128 ГБ, а также Xiaomi Redmi Note 10s на 64 ГБ.