«Хаббл» получил изображение рассеянного скопления тысяч звезд

На этом снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл», часть рассеянного скопления NGC 6530 выглядит как клубящаяся стена дыма, усеянная звездами. NGC 6530 - это скопление из нескольких тысяч звезд, расположенных на расстоянии около 4350 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Скопление расположено внутри более крупной туманности Лагуна, гигантского межзвездного облака из газа и пыли.

Фото: Astronews.ru Astronews.ru

Ранее «Хаббл» несколько раз получал изображения туманности Лагуна, включая снимки, опубликованные в 2010 и 2011 годах.

Астрономы исследовали NGC 6530 с помощью «Усовершенствованной камеры для съемок» и «Широкоугольной и планетарной камеры 2» «Хаббла». Они прочесали регион в надежде найти новые примеры проплидов, особого класса протопланетных дисков, окружающих новорожденные звезды. Подавляющее большинство известных проплидов обнаружено только в одном регионе - близлежащей туманности Ориона. Это затрудняет исследование их происхождения и продолжительности жизни в других астрономических средах.