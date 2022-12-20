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1 час назад

«Хаббл» получил впечатляющее изображение рассеянного скопления NGC 6530

AstroNews

На этом снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл», часть рассеянного скопления NGC 6530 выглядит как клубящаяся стена дыма, усеянная звездами. NGC 6530 - это скопление из нескольких тысяч звезд, расположенных на расстоянии около 4350 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Скопление расположено внутри более крупной туманности Лагуна, гигантского межзвездного облака из газа и пыли.

«Хаббл» получил изображение рассеянного скопления тысяч звезд
Фото: Astronews.ruAstronews.ru

Ранее «Хаббл» несколько раз получал изображения туманности Лагуна, включая снимки, опубликованные в 2010 и 2011 годах.

Астрономы исследовали NGC 6530 с помощью «Усовершенствованной камеры для съемок» и «Широкоугольной и планетарной камеры 2» «Хаббла». Они прочесали регион в надежде найти новые примеры проплидов, особого класса протопланетных дисков, окружающих новорожденные звезды. Подавляющее большинство известных проплидов обнаружено только в одном регионе - близлежащей туманности Ориона. Это затрудняет исследование их происхождения и продолжительности жизни в других астрономических средах.

Способность «Хаббла» вести наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн – особенно с помощью «Широкоугольной камеры 3» — сделала его незаменимым инструментом для исследования рождения звезд и происхождения экзопланетных систем. Беспрецедентные возможности нового космического телескопа «Джеймс Уэбб» для наблюдения в инфракрасном диапазоне дополнят наблюдения «Хаббла», позволяя астрономам заглядывать сквозь пылевые оболочки вокруг недавно родившихся звезд и исследовать самые ранние стадии рождения звезд.

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