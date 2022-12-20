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4 минуты назад

Как создать аватара в WhatsApp: инструкция

Мария Иванова

Недавнее обновление добавило в WhatsApp возможность создавать собственных аватаров: трехмерных мультяшных человечков, чью одежду и внешность можно настраивать на свой вкус. Рассказываем, как пользоваться этой фишкой.

Как создать аватара в WhatsApp: инструкция
Фото: WhatsAppWhatsApp
  • Откройте WhatsApp.
  • Нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу экрана.
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  • Перейдите в настройки приложения.
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  • Выберите пункт «Аватар».
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  • Нажмите «Создать личный аватар» — «Начать».
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  • Приложение предложит вам выбрать цвет кожи аватара.
  • После того, как вы выберете цвет кожи, настройте другие черты внешности.
  • Когда вы закончите редактировать внешность аватара, нажмите «Готово».
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  • Наконец, нажмите «Сохранить изменения».
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Вы всегда можете изменить внешность сохраненного аватара, перейдя в «Настройки» — «Аватар» и нажав на иконку карандаша рядом с портретом аватара.

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После создания аватара вы можете использовать эмодзи с его внешностью в диалогах. Для этого откройте любую переписку, перейдите в меню эмодзи и нажмите на последний значок справа по центру.

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