Как создать аватара в WhatsApp: инструкция

Недавнее обновление добавило в WhatsApp возможность создавать собственных аватаров: трехмерных мультяшных человечков, чью одежду и внешность можно настраивать на свой вкус. Рассказываем, как пользоваться этой фишкой.
Вы всегда можете изменить внешность сохраненного аватара, перейдя в «Настройки» — «Аватар» и нажав на иконку карандаша рядом с портретом аватара.
После создания аватара вы можете использовать эмодзи с его внешностью в диалогах. Для этого откройте любую переписку, перейдите в меню эмодзи и нажмите на последний значок справа по центру.