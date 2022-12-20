Опубликованы фото чехлов для неанонсированного Samsung Galaxy S23

Инсайдер Эван Бласс и издание MobileFun UK опубликовали список всех фирменных чехлов для смартфонов Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, а также изображения некоторых из них. Об этом сообщает издание GSM Arena.

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Так выяснилось, что базовая версия – Galaxy S23 – получит две версии прозрачного чехла, кожаный чехол в трех вариантах, защитный кейс, черный и белый силиконовые чехлы, а также чехлы-книжки Smart View Wallet в черном, кремовом, зеленом и лавандовом цветах.

В свою очередь покупатели Galaxy S23 Plus смогут выбрать аксессуар из одного прозрачного чехла, трех кожаных, защитного кейса, а также из пяти вариантов силиконовых чехлов (кремовый, зеленый, лавандовый, темно-синий и оранжевый).

Топовая версия флагмана – Galaxy S23 Ultra – получит тот же набор аксессуаров, что и Galaxy S23 Plus, а также несколько вариантов чехла-книжки Smart View Wallet. Кроме того, к смартфону можно будет докупить стилус S Pen в цвете, соответствующем цвету корпуса устройства.

Ожидается, что серия флагманских смартфонов Samsung будет представлена в первой половине февраля 2023 года.