В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
35 минут назад

Инсайдер слил всю информацию об аксессуарах для неанонсированного Samsung Galaxy S23

Газета.Ru

Инсайдер Эван Бласс и издание MobileFun UK опубликовали список всех фирменных чехлов для смартфонов Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, а также изображения некоторых из них. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Опубликованы фото чехлов для неанонсированного Samsung Galaxy S23
Фото: Газета.ruГазета.ru

Так выяснилось, что базовая версия – Galaxy S23 – получит две версии прозрачного чехла, кожаный чехол в трех вариантах, защитный кейс, черный и белый силиконовые чехлы, а также чехлы-книжки Smart View Wallet в черном, кремовом, зеленом и лавандовом цветах.

В свою очередь покупатели Galaxy S23 Plus смогут выбрать аксессуар из одного прозрачного чехла, трех кожаных, защитного кейса, а также из пяти вариантов силиконовых чехлов (кремовый, зеленый, лавандовый, темно-синий и оранжевый).

Топовая версия флагмана – Galaxy S23 Ultra – получит тот же набор аксессуаров, что и Galaxy S23 Plus, а также несколько вариантов чехла-книжки Smart View Wallet. Кроме того, к смартфону можно будет докупить стилус S Pen в цвете, соответствующем цвету корпуса устройства.

Ожидается, что серия флагманских смартфонов Samsung будет представлена в первой половине февраля 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что селфи-камера Samsung Galaxy S23 Ultra будет «скрывать» прыщи на фотографиях.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители