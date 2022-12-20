Солнечный выброс проделал «трещину» в магнитном поле Земли

Мощная ударная волна обрушилась на Землю в ночь на 20 декабря и «расколола» ее магнитосферу. Напомним, магнитное поле защищает поверхность планеты от космического излучения, сообщает Space Weather.

Фото: NASA NASA

Происхождение ударной волны пока неизвестно. Но ученые полагают, что ее породил выброс высокоэнергетического и сильно намагниченного раскаленного газа от Солнца.

Источником выброса стало пятно AR3165, которое 14 декабря выпустило не менее восьми вспышек класса М. Они достигли Земли и вызвали кратковременное отключение связи над Атлантическим океаном.

Ударные волны возникают, когда быстрый поток частиц проходит через медленно движущийся солнечный ветер. Они состоят из сжатых и нагретых газов.

Ученые отметили, что «трещина» в магнитосфере может оставаться открытой в течение нескольких часов. При этом сквозь нее может проникать радиоактивный солнечный ветер. Она также создает условия для геомагнитных бурь.