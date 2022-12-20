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16 минут назад

Солнечный выброс проделал «трещину» в магнитном поле Земли

Мир24

Мощная ударная волна обрушилась на Землю в ночь на 20 декабря и «расколола» ее магнитосферу. Напомним, магнитное поле защищает поверхность планеты от космического излучения, сообщает Space Weather.

Солнечный выброс проделал «трещину» в магнитном поле Земли
Фото: NASANASA

Происхождение ударной волны пока неизвестно. Но ученые полагают, что ее породил выброс высокоэнергетического и сильно намагниченного раскаленного газа от Солнца.

Источником выброса стало пятно AR3165, которое 14 декабря выпустило не менее восьми вспышек класса М. Они достигли Земли и вызвали кратковременное отключение связи над Атлантическим океаном.

Ударные волны возникают, когда быстрый поток частиц проходит через медленно движущийся солнечный ветер. Они состоят из сжатых и нагретых газов.

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Ученые отметили, что «трещина» в магнитосфере может оставаться открытой в течение нескольких часов. При этом сквозь нее может проникать радиоактивный солнечный ветер. Она также создает условия для геомагнитных бурь.

Ранее сообщалось, что в Солнечной системе зафиксировали крупное извержение. Его источником стала ледяная комета.

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