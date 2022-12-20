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1 час назад

Климатологи предупредили, что 2023 год будет жарче 2022

Газета.Ru

Следующий 2023 год будет жарче 2022 года, об этом сообщает метеорологическое управление Великобритании.

Климатологи предупредили, что 2023 год будет жарче 2022-го
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прогнозы предполагают, что это будет уже 10-й год подряд, когда глобальная температура будет как минимум на 1 градус выше средней.

По данным ведомства, кроме глобального потепления из-за деятельности человека причиной этому станут феномены Эль-Ниньо (с исп. мальчик) и Ла Нинья (с исп. девочка). Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат.

Обычно «мальчик» происходит при западном направлении ветра, тогда в Западном полушарии становится теплее, влажнее, а давление снижается, в это время в Восточном полушарии становится суше и холоднее. «Девочка», наоборот, возникает при восточном ветре, и регионы «меняются» своими необычными погодными условиями.

Специалисты считают, что температура стабилизируется примерно через три года, когда «девочка» сменится на «мальчика». Ранее ученые предупредили, что повышение температуры климата приведет к разрушительным последствиям для людей и природы, включая засуху и появление различных заболеваний.

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